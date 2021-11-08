"Шахтар" попрощався зі знаковим футболістом
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 119
Бразилець провів у команді 10 років.
Дентіньо, бразильський форвард "Шахтаря", який днями переміг "Колос" (1:3) і очолив турнірну таблицю чемпіонату України, залишає донецьку команду.
Про відхід знакового футболіста для клубу повідомила пресслужба "Гірників" на своєму офіційному сайті.
У "Шахтарі" нагадали, що Дентіньо опинився у команді у 2011 році й забив гол у своєму дебютному матчі з "Оболонню" на "Донбас Арені". Бразильський атакувальний півзахисник провів у донецькій команді 10 років. За цей час він допоміг "Гірникам" виграти 16 трофеїв на внутрішній арені — 6 чемпіонств, 5 Кубків та 5 Суперкубків України. На його рахунку 29 голів у 197 матчах за донецьку команду. Таким чином, він входить до топ-50 найкращих бомбардирів в історії "Шахтаря".
Дебютний гол Дентіньо за "Шахтар":
"Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо удачі та великих перемог на футбольному полі та в житті!", — говорить прощальне повідомлення клубу.
У сезоні 2021/22 Дентіньо провів 7 матчів і встиг забити 2 голи.
Найкращі моменти Дентіньо в минулому сезоні:
Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" поступився "Реалу" у Мадриді.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-