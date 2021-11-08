"Шахтар" попрощався зі знаковим футболістом

Бразилець провів у команді 10 років.

Дентіньо, бразильський форвард "Шахтаря", який днями переміг "Колос" (1:3) і очолив турнірну таблицю чемпіонату України, залишає донецьку команду.

Про відхід знакового футболіста для клубу повідомила пресслужба "Гірників" на своєму офіційному сайті.

У "Шахтарі" нагадали, що Дентіньо опинився у команді у 2011 році й забив гол у своєму дебютному матчі з "Оболонню" на "Донбас Арені". Бразильський атакувальний півзахисник провів у донецькій команді 10 років. За цей час він допоміг "Гірникам" виграти 16 трофеїв на внутрішній арені — 6 чемпіонств, 5 Кубків та 5 Суперкубків України. На його рахунку 29 голів у 197 матчах за донецьку команду. Таким чином, він входить до топ-50 найкращих бомбардирів в історії "Шахтаря".

Дебютний гол Дентіньо за "Шахтар":

"Дякуємо Дентіньо за професіоналізм, старання, готовність завжди допомагати команді, яскраві матчі та важливі голи. Бажаємо удачі та великих перемог на футбольному полі та в житті!", — говорить прощальне повідомлення клубу.

У сезоні 2021/22 Дентіньо провів 7 матчів і встиг забити 2 голи.

Найкращі моменти Дентіньо в минулому сезоні:

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" поступився "Реалу" у Мадриді.