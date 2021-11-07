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"Шахтар" вперше у сезоні випередив "Динамо" (відео)

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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ФК "Шахтар" Новина оновлена 07 листопада 2021, 19:11
ФК "Шахтар"

Донеччани скористалися осічкою киян.

У неділю, 7 листопада, "Шахтар" на виїзді обіграв "Колос" з рахунком 1:3. Після цієї гри "Гірники" випередили "Динамо", яке 6 листопада поступилося "Ворсклі" (1:2) у скандальному матчі 14-го туру УПЛ.

Перемогу донеччанам принесли точні постріли Миколи Матвієнка, Фернандо та Михайла Мудрика. У складі господарів голом відзначився Олег Ільїн.

Відеоогляд матчу "Колос" — "Шахтар":

Цей успіх вивів "Шахтар" (35 очок) на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату України. "Колос" (11 очок) — залишився на 11-й позиції. У наступному турі "Гірники" зіграють з "Рухом", а колектив із Ковалівки — з "Десною". Ці матчі відбудуться 20 та 21 листопада відповідно. Зазначимо, у "Динамо" 35 очок, але "Біло-сині" поступаються донеччанам за додатковими показниками.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що капітан "Динамо" Сергій Сидорчук вилаявся в оточенні арбітра у підтрибунному приміщенні у перерві поєдинку з "Ворсклою". Крім того, гравець полтавців Ранжел звинуватив футболіста "Динамо" у расизмі.

Нагадаємо, "Шахтар" перед зустріччю з "Колосом" дав бій "Реалу" у Мадриді (2:1).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтар #УПЛ #ФК Колос
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