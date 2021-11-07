"Шахтер" впервые в сезоне опередил "Динамо" (видео)

Дончане воспользовались осечкой киевлян.

В воскресенье, 7 ноября, "Шахтер" на выезде обыграл "Колос" со счетом 1:3. После этой игры "Горняки" опередили "Динамо", которое 6 ноября уступило "Ворскле" (1:2) в скандальном матче 14-го тура УПЛ.

Победу дончанам принесли точные выстрелы Николая Матвиенко, Фернандо и Михаила Мудрика. В составе хозяев голом отметился Олег Ильин.

Видеообзор матча "Колос" — "Шахтер":

Этот успех вывел "Шахтер" (35 очков) на первое место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Колос" (11 очков) — остался на 11-й позиции. В следующем туре "Горняки" сыграют с "Рухом", а коллектив из Ковалевки — с "Десной". Эти матчи пройдут 20 и 21 ноября соответственно. Отметим, у "Динамо" 35 очков, но "Бело-синие" уступают дончанам по дополнительным показателям.

Ранее "Телеграф" сообщал, что капитан "Динамо" Сергей Сидорчук выругался в окружении арбитра в подтрибунном помещении в перерыве поединка с "Ворсклой". Кроме того, игрок полтавчан Ранжел обвинил футболиста "Динамо" в расизме.

Напомним, "Шахтер" перед встречей с "Колосом" дал бой "Реалу" в Мадриде (2:1).