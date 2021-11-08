"Пили все, кроме водки": Федецкий вспомнил самую громкую победу "Карпат" в Европе (видео)

Знаменитый футболист вспомнил громкий успех "Карпат".

Известный украинский футболист Артем Федецкий, который недавно раскритиковал игроков, выступающих в России во время войны, вспомнил свои эмоции после прохода "Галатасарая" в квалификации Лиги Европы.

Своими воспоминаниями Федецкий поделился с fanday.

"Карпаты" в сезоне 2010/11 добились большого успеха, пройдя стамбульский "Галатасарай" в раунде плей-офф ЛЕ. Львовяне в гостях сыграли со счетом 2:2, а дома — 1:1, причем решающий гол был забит в компенсированное время самим Федецким. Артем рассказал, что после матча игроки и весь город праздновали, а тренеры дали зеленый свет, разрешив даже алкоголь. Бывший защитник сборной Украины отметил, что в тот вечер пили все, кроме водки, но никто из игроков не напивался в стельку.

"Пили все, кроме водки. Больше – виски. Это был такой прорыв "Карпат" в Европу, что праздновал весь Львов. И праздновали действительно не один день. Мы отмечали всей командой до утра. Запретов никаких не было. По-спортивному заслужили. Тренеры дали зеленый свет, но, поверьте, никто не был в стельку. Праздновали, веселились, но в пределах разумного", – рассказал Федецкий.

Видеообзоры памятных матчей "Карпат" с "Галатасараем":

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ракицкий может покинуть "Зенит", несмотря на хорошую игру в питерском клубе.