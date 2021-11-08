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"Пили все, окрім горілки": Федецький згадав найгучнішу перемогу "Карпат" у Європі (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Артем Федецький Новина оновлена 08 листопада 2021, 15:42
Артем Федецький

Знаменитий футболіст згадав гучний успіх "Карпат".

Відомий український футболіст Артем Федецький, нещодавно розкритикувавший гравців, які виступають у Росії під час війни, згадав свої емоції після проходу "Галатасараю" у кваліфікації Ліги Європи.

Своїми спогадами Федецький поділився із fanday.

"Карпати" в сезоні 2010/11 досягли великого успіху, пройшовши стамбульський "Галатасарай" у раунді плей-офф ЛЕ. Львів’яни у гостях зіграли з рахунком 2:2, а вдома — 1:1, причому вирішальний гол був забитий у компенсований час самим Федецьким. Артем розповів, що після матчу гравці та все місто святкували, а тренери дали зелене світло, дозволивши навіть алкоголь. Колишній захисник збірної України зазначив, що того вечора пили все, окрім горілки, але ніхто з гравців не напивався.

"Пили все, крім горілки. Більше – віскі. Це був такий прорив "Карпат" до Європи, що святкував весь Львів. І святкували справді не один день. Ми відзначали всією командою до ранку. Заборон ніяких не було. По-спортивному заслужили. Тренери дали зелене світло, але, повірте, ніхто не був у устілку. Святкували, веселилися, але в межах розумного", – розповів Федецький.

Відеоогляди пам’ятних матчів "Карпат" з "Галатасараєм":

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ракицький може залишити "Зеніт", попри гарну гру у пітерському клубі.

Теги:
#Футбол #ФК Карпати #ФК Галатасарай #Артем Федецький
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