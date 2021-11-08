Зинченко позвал в кумовья защитника "Шахтера" (фото)
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Футболисты сборной Украины породнились.
Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и оборонец "Шахтера" Николай Матвиенко, которые получили вызов на ноябрьские матчи национальной команды, стали кумовьями.
Об этом сообщил Николай на своей страничке в Facebook.
Матвиенко поблагодарил семью Зинченко за оказанное доверие и прикрепил совместное фото с крестницей Евой, которую держит на руках супруга Александра Влада.
"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", — подписал снимок новоиспеченный крестный отец.
К слову, крестной матерью Евы стала Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины Романа Яремчука.
Добавим, что Зинченко и Матвиенко являются воспитанниками "Шахтера". В 2014 году Александр ушел из стана "Горняков" и в итоге дорос до "Манчестер Сити". Николай остался в клубе, где является основным игроком.
Футболисты дружат уже долгое время и пересекаются также в сборной Украины.
К слову, Матвиенко был на свадьбе Зинченко.
Добавим, что Николай женат на девушке Анне, которая в 2019 году подарила футболисту первенца — девочку Марию.
Ранее сообщалось, что Шевчук решил рассказать, как напился на день рождения "Шахтера".
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