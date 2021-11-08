Укр

Зинченко позвал в кумовья защитника "Шахтера" (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери Александра Зинченко Новость обновлена 08 ноября 2021, 16:22
Николай Матвиенко стал крестным отцом дочери Александра Зинченко

Футболисты сборной Украины породнились.

Защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко и оборонец "Шахтера" Николай Матвиенко, которые получили вызов на ноябрьские матчи национальной команды, стали кумовьями.

Об этом сообщил Николай на своей страничке в Facebook

Матвиенко поблагодарил семью Зинченко за оказанное доверие и прикрепил совместное фото с крестницей Евой, которую держит на руках супруга Александра Влада.

"В этот светлый день я стал крестным отцом маленькой принцессы. Спасибо родителям, что доверили свою доченьку", — подписал снимок новоиспеченный крестный отец.

К слову, крестной матерью Евы стала Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины Романа Яремчука.

Добавим, что Зинченко и Матвиенко являются воспитанниками "Шахтера". В 2014 году Александр ушел из стана "Горняков" и в итоге дорос до "Манчестер Сити". Николай остался в клубе, где является основным игроком. 

Футболисты дружат уже долгое время и пересекаются также в сборной Украины.

К слову, Матвиенко был на свадьбе Зинченко.

Добавим, что Николай женат на девушке Анне, которая в 2019 году подарила футболисту первенца — девочку Марию.

Ранее сообщалось, что Шевчук решил рассказать, как напился на день рождения "Шахтера".

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Манчестер Сити #Александр Зинченко
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