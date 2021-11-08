Зінченко покликав в куми захисника "Шахтаря" (фото)

Футболісти збірної України поріднилися.

Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та оборонець "Шахтаря" Микола Матвієнко, які отримали виклик на матчі національної команди в листопаді, стали кумами.

Про це повідомив Микола на своїй сторінці у Facebook.

Матвієнко подякував родині Зінченків за надану довіру та прикріпив спільне фото з хрещеницею Євою, яку тримає на руках дружина Олександра Влада.

"Цього світлого дня я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", — підписав знімок новоспечений хрещений батько.

До речі, хрещеною матір’ю Єви стала Крістіна Яремчук, дружина форварда збірної України Романа Яремчука.

Додамо, що Зінченко та Матвієнко є вихованцями "Шахтаря". У 2014 році Олександр пішов із табору "Гірників" і в результаті доріс до "Манчестер Сіті". Микола залишився у клубі, де є основним гравцем на сьогодні.

Футболісти товаришують уже довгий час і перетинаються також у збірній України.

До речі, Матвієнко був на весіллі Зінченка.

Додамо, що Микола одружений з дівчиною Анною, яка у 2019 році подарувала футболістові первістка — дівчинку Марію.

Раніше повідомлялося, що Шевчук вирішив розповісти, як напився на день народження "Шахтаря".