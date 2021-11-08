Зінченко покликав в куми захисника "Шахтаря" (фото)
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Футболісти збірної України поріднилися.
Захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко та оборонець "Шахтаря" Микола Матвієнко, які отримали виклик на матчі національної команди в листопаді, стали кумами.
Про це повідомив Микола на своїй сторінці у Facebook.
Матвієнко подякував родині Зінченків за надану довіру та прикріпив спільне фото з хрещеницею Євою, яку тримає на руках дружина Олександра Влада.
"Цього світлого дня я став хрещеним батьком маленької принцеси. Дякую батькам, що довірили свою донечку", — підписав знімок новоспечений хрещений батько.
До речі, хрещеною матір’ю Єви стала Крістіна Яремчук, дружина форварда збірної України Романа Яремчука.
Додамо, що Зінченко та Матвієнко є вихованцями "Шахтаря". У 2014 році Олександр пішов із табору "Гірників" і в результаті доріс до "Манчестер Сіті". Микола залишився у клубі, де є основним гравцем на сьогодні.
Футболісти товаришують уже довгий час і перетинаються також у збірній України.
До речі, Матвієнко був на весіллі Зінченка.
Додамо, що Микола одружений з дівчиною Анною, яка у 2019 році подарувала футболістові первістка — дівчинку Марію.
Раніше повідомлялося, що Шевчук вирішив розповісти, як напився на день народження "Шахтаря".
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