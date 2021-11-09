Укр

Сборная Украины в неполном составе начала подготовку к матчу против Боснии

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Матиенко - один из трех, кто не тренировался Новость обновлена 09 ноября 2021, 09:06
Матиенко - один из трех, кто не тренировался

Три игрока получили отдых.

В воскресенье сборная Украины начала подготовку к решающему матчу отбора на ЧМ-2022 против сборной Боснии и Герцоговины, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Занятие прошло на стадионе им. Банникова, и тренировку пропустили Николай Матвиенко, Артем Довбик и Тарас Качараба. Трио провело беговую работу, а после получило время для отдыха. Футболисты в воскресенье провели за свои клубы по 90 минут в официальных матчах и не успели восстановиться.

Остальные игроки провели двухсторонний матч.

Сборной Украины осталось провести один матч в отборе на ЧМ-2022. В следующий вторник команда Александра Петракова сыграет на выезде против Боснии и Герцоговины. Для прохода в плей-офф отбора украинцам, скорее всего, придется играть на победу.

Как ранее сообщал "Телеграф", у Андрея Ярмоленко также повреждение накануне матча против боснийцев. До игры против Боснии Украине предстоит сыграть контрольный матч против Болгарии. Игра состоится в Одессе в четверг, и уже известны цены на билеты на матч.

Теги:
#Сборная Украины по футболу #ЧМ-2022 #УАФ #Отбор на ЧМ-2022
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