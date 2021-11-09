Збірна України у неповному складі розпочала підготовку до матчу проти Боснії
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Три гравці отримали відпочинок.
У неділю збірна України розпочала підготовку до вирішального матчу відбору на ЧС-2022 проти збірної Боснії та Герцоговини, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.
Заняття пройшло на стадіоні ім. Баннікова, і тренування пропустили Микола Матвієнко, Артем Довбик та Тарас Качараба. Тріо провело бігову роботу, а потім отримало час для відпочинку. Футболісти у неділю провели за свої клуби по 90 хвилин в офіційних матчах та не встигли відновитися.
Інші гравці провели двосторонній матч.
Збірній України залишилося провести один матч у відборі на ЧС-2022. Наступного вівторка команда Олександра Петракова зіграє на виїзді проти Боснії та Герцоговини. Для проходу до плей-офф відбору українцям, швидше за все, доведеться грати на перемогу.
Як раніше повідомляв "Телеграф", у Андрія Ярмоленка також пошкодження напередодні матчу проти боснійців. До гри проти Боснії Україна має зіграти контрольний матч проти Болгарії. Гра відбудеться в Одесі у четвер, і вже відомі ціни на квитки на матч.
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