Рус

Збірна України у неповному складі розпочала підготовку до матчу проти Боснії

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
43
Матієнко — один із трьох, хто не тренувався Новина оновлена 09 листопада 2021, 09:06
Матієнко — один із трьох, хто не тренувався

Три гравці отримали відпочинок.

У неділю збірна України розпочала підготовку до вирішального матчу відбору на ЧС-2022 проти збірної Боснії та Герцоговини, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу.

Заняття пройшло на стадіоні ім. Баннікова, і тренування пропустили Микола Матвієнко, Артем Довбик та Тарас Качараба. Тріо провело бігову роботу, а потім отримало час для відпочинку. Футболісти у неділю провели за свої клуби по 90 хвилин в офіційних матчах та не встигли відновитися.

Інші гравці провели двосторонній матч.

Збірній України залишилося провести один матч у відборі на ЧС-2022. Наступного вівторка команда Олександра Петракова зіграє на виїзді проти Боснії та Герцоговини. Для проходу до плей-офф відбору українцям, швидше за все, доведеться грати на перемогу.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у Андрія Ярмоленка також пошкодження напередодні матчу проти боснійців. До гри проти Боснії Україна має зіграти контрольний матч проти Болгарії. Гра відбудеться в Одесі у четвер, і вже відомі ціни на квитки на матч.

Теги:
#Збірна України з футболу #ЧС-2022 #УАФ #Відбір на ЧС-2022
Коронавірус
Україна
Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Коронавірус
Україна вдруге за тиждень оновила рекорд смертності: де ситуація найгірша
Дата публікації
Категорія
Jerry Heil мріє записати дуети із закордонними виконавцями
Jerry Heil: основна проблема українських жінок - намагання вгодити, а чоловіків - вважати, що їм усі винні
Дата публікації
Категорія
Померлий Павло Ратов
Місяць не приходив до тями: у Чехії помер українець, побитий місцевим охоронцем
Дата публікації
Категорія
Північний потік-2
Республіканці домагаються нових санкцій США проти "Північного потоку-2"
Дата публікації
Категорія
ДТП у Києві
У Києві на швидкості протаранили патрульного, який оформляв ДТП: ексклюзивні фото з місця