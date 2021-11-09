Укр

Арбитр вернул футболистов на поле прямо из душа, допустив глупую ошибку (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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В Турции рефери дважды давал финальный свисток Новость обновлена 09 ноября 2021, 15:27
В Турции рефери дважды давал финальный свисток

Странный инцидент произошел в Турции.

В матче 12-го тура чемпионата Турции по футболу сезона 2021/22 "Газиантепспор" принимал "Касымпашу". Главный рефери поединка Хализ Озкяхья допустил серьезную оплошность.

Об этом сообщает beIN SPORTS в Twitter.

По информации источника, Озкяхья добавил к игре 9 минут, правда, завершил матч в начале 95-й минуты. В итоге команды ушли в раздевалки, футболисты начали принимать душ, вся аппаратура была отключена. В какой-то момент Хализ понял, что натворил, и принял решение вернуть команды на поле. В итоге игрокам пришлось побегать еще 5 минут, за которые счет на табло не изменился. "Газиантепспор" победил гостей со счетом 2:0.

Примечательно, что для того, чтобы возобновить игру, понадобилось около 20 дополнительных минут. В сети призвали наказать рефери.

Видеообзор матча "Газиантепспор" — "Касымпаша":

Ранее "Телеграф" сообщал о серьезной драке на футбольном матче в Украине, где приняли участие даже родители футболистов.

Напомним, самый богатый футбольный клуб мира определился с главным тренером.

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#Футбол #Турция
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