Арбітр повернув футболістів на поле прямо з душу, припустившись помилки (відео)
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Дивний інцидент стався у Туреччині.
У матчі 12-го туру чемпіонату Туреччини з футболу сезону 2021/22 "Газіантепспор" приймав "Касимпашу". Головний рефері поєдинку Халіз Озкяхья припустився серйозної помилки.
Про це повідомляє beIN SPORTS у Twitter.
За інформацією джерела, Озкяхья додав до гри 9 хвилин, щоправда, завершив матч на початку 95-ї хвилини. У результаті команди пішли в роздягальні, футболісти почали приймати душ, всю апаратуру було відключено. Якоїсь миті Халіз зрозумів, що накоїв, і вирішив повернути команди на поле. У підсумку гравцям довелося побігати ще 5 хвилин, за які рахунок на табло не змінився. "Газіантепспор" переміг гостей з рахунком 2:0.
Примітно, що для того, щоб відновити гру, знадобилося близько 20 хвилин. У мережі закликали покарати рефері.
Відеоогляд матчу "Газіантепспор" — "Касимпаша":
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