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Арбітр повернув футболістів на поле прямо з душу, припустившись помилки (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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У Туреччині рефері двічі давав фінальний свисток Новина оновлена 09 листопада 2021, 15:27
У Туреччині рефері двічі давав фінальний свисток

Дивний інцидент стався у Туреччині.

У матчі 12-го туру чемпіонату Туреччини з футболу сезону 2021/22 "Газіантепспор" приймав "Касимпашу". Головний рефері поєдинку Халіз Озкяхья припустився серйозної помилки.

Про це повідомляє beIN SPORTS у Twitter.

За інформацією джерела, Озкяхья додав до гри 9 хвилин, щоправда, завершив матч на початку 95-ї хвилини. У результаті команди пішли в роздягальні, футболісти почали приймати душ, всю апаратуру було відключено. Якоїсь миті Халіз зрозумів, що накоїв, і вирішив повернути команди на поле. У підсумку гравцям довелося побігати ще 5 хвилин, за які рахунок на табло не змінився. "Газіантепспор" переміг гостей з рахунком 2:0.

Примітно, що для того, щоб відновити гру, знадобилося близько 20 хвилин. У мережі закликали покарати рефері.

Відеоогляд матчу "Газіантепспор" — "Касимпаша":

Раніше "Телеграф" повідомляв про серйозну бійку на футбольному матчі в Україні, в якій взяли участь навіть батьки футболістів.

Нагадаємо, найбагатший футбольний клуб світу визначився із головним тренером.

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#Футбол #Туреччина
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