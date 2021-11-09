Арбітр повернув футболістів на поле прямо з душу, припустившись помилки (відео)

Дивний інцидент стався у Туреччині.

У матчі 12-го туру чемпіонату Туреччини з футболу сезону 2021/22 "Газіантепспор" приймав "Касимпашу". Головний рефері поєдинку Халіз Озкяхья припустився серйозної помилки.

Про це повідомляє beIN SPORTS у Twitter.

За інформацією джерела, Озкяхья додав до гри 9 хвилин, щоправда, завершив матч на початку 95-ї хвилини. У результаті команди пішли в роздягальні, футболісти почали приймати душ, всю апаратуру було відключено. Якоїсь миті Халіз зрозумів, що накоїв, і вирішив повернути команди на поле. У підсумку гравцям довелося побігати ще 5 хвилин, за які рахунок на табло не змінився. "Газіантепспор" переміг гостей з рахунком 2:0.

Примітно, що для того, щоб відновити гру, знадобилося близько 20 хвилин. У мережі закликали покарати рефері.

Відеоогляд матчу "Газіантепспор" — "Касимпаша":

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