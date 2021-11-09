Укр

Украинская красавица-волейболистка блеснула фигурой в эффектном топе

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Елена Рудык Новость обновлена 09 ноября 2021, 16:51
Елена Рудык

Спортсменка опубликовала соблазнительное фото.

Известная украинская волейболистка Елена Рудык, выступающая за "Волынь-Университет-ОДЮСШ", похвасталась фигурой в соцсетях.

Волейболистка опубликовала фото на своей страничке в Instagram.

На снимке Елена позирует в джинсах и черном топе. 

"Приучите себя мыслить положительно. Приучите себя видеть хорошее в любой ситуации и смотреть на каждое событие с лучшей стороны", — подписала пост с фотографией спортсменка.

Добавим, что фото за час собрало сотни лайков, а подписчики засыпали волейболистку комплиментами: "Красотка", "Что за богиня", "Огонь".

Отметим, в последней игре чемпионата Украины команда Елены победила "Тернополь" (0:3). "Волынь" набрала 10 очков в первенстве и после пяти туров занимает 5-е место в турнирной таблице женской Суперлиги. В плей-офф после регулярного сезона выйдут шесть лучших коллективов.

Ранее сообщалось, что секс-символ ММА вновь обескуражила поклонников горячими снимками в Instagram. Кроме того, украинская легкоатлетка похвасталась фигурой на португальском пляже.

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#Волейбол #Елена Рудык
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