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Українська красуня-волейболістка блиснула фігурою в ефектному топі

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Олена Рудик Новина оновлена 09 листопада 2021, 16:51
Олена Рудик

Спортсменка опублікувала спокусливе фото.

Відома українська волейболістка Олена Рудик, яка виступає за "Волинь-Університет-ОДЮСШ", похвалилася фігурою у соцмережах.

Волейболістка опублікувала фото на своїй сторінці в Instagram.

На знімку Олена позує у джинсах та чорному топі.

"Привчіть себе мислити позитивно. Привчіть себе бачити хороше в будь-якій ситуації та дивитися на кожну подію з кращого боку", — підписала пост із фотографією спортсменка.

Додамо, що фото за годину зібрало сотні лайків, а підписники засипали волейболістку компліментами: "Красуня", "Що за богиня", "Вогонь".

Зазначимо, в останній грі чемпіонату України команда Олени перемогла "Тернопіль" (0:3). "Волинь" набрала 10 очок у першості та після п’яти турів посідає 5-е місце у турнірній таблиці жіночої Суперліги. У плей-офф після регулярного сезону вийдуть шість найкращих колективів.

Раніше повідомлялося, що секс-символ ММА знову збентежила шанувальників гарячими знімками в Instagram. Крім того, українська легкоатлетка похизувалась фігурою на португальському пляжі.

Теги:
#Волейбол #Олена Рудик
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