Засмагла Марина Бех-Романчук поніжилася на португальському пляжі (фото)

Спортсменка відпочила на пляжі після тренування.

Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка частенько радує підписників гарячими знімками, показала свої тренувальні будні.

На своїй сторінці в Instagram легкоатлетка опублікувала пікантний знімок на пляжі в Монте-Горду (Португалія) під час вечірніх занять.

"Це небо найкрасивіше, що я коли-небудь бачила. Саме такі моменти наповнюють та надихають. І це справді одне з найкрасивіших місць, які я тільки зустрічала. Ви б хотіли побувати тут?" — спитала Марина.

За годину фото Марини набрало 5 тисяч лайків, а підписники засипали красуню безліччю компліментів.

Нагадаємо, Марина невдало виступила на Олімпіаді в Токіо, посівши лише п’яте місце у секторі для стрибків у довжину (6,88 м). А ось її чоловік Михайло Романчук виграв дві медалі на Іграх у плаванні. Він завоював "бронзу" на дистанції 800 метрів вільним стилем та "срібло" на дистанції 1500 м/c.

Марина Бех-Романчук у білому купальнику

Марина Бех-Романчук на біговій доріжці

Легкоатлетка біля басейну

Спорстменка зробила селфі в топі персикового кольору

Марина Бех-Романчук ніжиться в ліжку

Раніше Бех-Романчук засвітила апетитні форми на спільному знімку із чоловіком. Крім того, нещодавно легкоатлетка захопила фанатів пікантним фото біля басейну.