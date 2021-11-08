Укр

Загорелая Марина Бех-Романчук понежилась на португальском пляже (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Марина Бех-Романчук Новость обновлена 08 ноября 2021, 18:58
Марина Бех-Романчук

Спортсменка отдохнула на пляже после тренировки.

Известная украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая частенько радует подписчиков горячими снимками, показала свои тренировочные будни.

На своей страничке в Instagram легкоатлетка опубликовала пикантный снимок, сделанный на пляже в Монте-Горду (Португалия) во время вечерних занятий.

"Это небо самое красивое, что я когда-либо видела. Именно такие моменты наполняют и вдохновляют. И это действительно одно из самых красивых мест, которые я только встречала. Вы бы хотели побывать здесь?" — спросила у подписчиков Марина.

За час фото Марины набрало 5 тысяч лайков, а подписчики засыпали красотку массой комплиментов.

Напомним, Марина неудачно выступила на Олимпиаде в Токио, заняв лишь пятое место в секторе для прыжков в длину (6,88 м). А вот ее муж Михаил Романчук выиграл две медали на Играх в плавании. Он завоевал "бронзу" на дистанции 800 метров вольным стилем и "серебро" на дистанции 1500 м в/c.

Марина Бех-Романчук в белом купальнике
Марина Бех-Романчук в белом купальнике
Марина Бех-Романчук на беговой дорожке
Марина Бех-Романчук на беговой дорожке
Легкоатлетка у бассейна
Легкоатлетка у бассейна
Спорстменка сделала селфи в топе персикового цвета
Спорстменка сделала селфи в топе персикового цвета
Марина Бех-Романчук нежится на кровати
Марина Бех-Романчук нежится на кровати

Ранее Бех-Романчук засветила аппетитные формы на совместном снимке с мужем. Кроме того, недавно легкоатлетка восхитила фанатов пикантным фото у бассейна.

Теги:
#Легкая атлетика #Марина Бех-Романчук
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