Бывший пресс-атташе "Шахтера" рассказал, как в Донецке погиб президент клуба

В 1995 году президента "Шахтера" взорвали на матче команды.

Бывший пресс-атташе "Шахтера" Вячеслав Шарафудинов в интервью FanDay вспомнил, как стал очевидцем смерти бывшего президента "горняков" Ахатя Брагина во время футбольного матча. 15 октября 1995 года Брагина подорвали в Донецке во время игры донецкого клуба.

"Где я был во время взрыва? На стадионе. "Шахтер" тогда играл с "Таврией". Левицкий комментировал по телевидению матч, а я сидел с диктором по стадиону Наташей Толшиной. Известная в Донецке дама, моя подруга. И тут раз, штукатурка на голову посыпалась. Мы поняли, — что-то случилось.

Потом побежали все на место взрыва, света не было, темновато. Увидели кровь, части человеческого тела и все поняли. Тело Брагина узнал тогдашний первый вице-президент "Шахтера" Равиль Сафиуллин. Он поднял оторванную кисть и опознал его по часам", — рассказал Шарафудинов.

После смерти Брагина руководить донецким клубом стал нынешний президент "Шахтера" Ринат Ахметов. При нем команда стала 13-кратным чемпионом Украины и столько же раз выигрывала национальный кубок. В 2009 году "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА, став первой и пока единственной украинской командой, что брала еврокубок во времена независимости.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сейчас обстоит обстановка в Донецке со стадионом "Донбасс-Арена". Также Шарафудинов вспомнил, как впервые познакомился с президентом киевского "Динамо" Игорем Суркисом.