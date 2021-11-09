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Колишній прес-аташе "Шахтаря" розповів, як у Донецьку загинув президент клубу

Автор
Володимир Лавський
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Ахать Брагін загинув під час футбольного матчу Новина оновлена 10 листопада 2021, 08:06
Ахать Брагін загинув під час футбольного матчу

1995 року президента "Шахтаря" підірвали на матчі команди.

Колишній прес-аташе "Шахтаря" В’ячеслав Шарафудінов в інтерв’ю FanDay згадав, як став очевидцем смерті колишнього президента "гірників" Ахатя Брагіна під час футбольного матчу. 15 жовтня 1995 року Брагіна підірвали у Донецьку під час гри донецького клубу.

“Де я був під час вибуху? На стадшоні, "Шахтар" грав із "Таврією". На голову посипалося, і ми зрозуміли, щось сталося.

Потім побігли всі на місце вибуху, світла не було, темно. Побачили кров, частини людського тіла, і всі зрозуміли. Тіло Брагіна дізнався тодішній перший віце-президент "Шахтаря" Равіль Сафіуллін. Він підняв відірвану кисть і впізнав його по годиннику", — розповів Шарафудінов.

Після смерті Брагіна керувати донецьким клубом став нинішній президент "Шахтаря" Рінат Ахметов. За нього команда стала 13-кратним чемпіоном України і стільки ж разів вигравала національний кубок. У 2009 році "Шахтар" виграв Кубок УЄФА, ставши першою і поки що єдиною українською командою, що брала єврокубок за часів незалежності.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз ситуація в Донецьку зі стадіоном "Донбас-Арена". Також Шарафудінов згадав, як уперше познайомився із президентом київського "Динамо" Ігорем Суркісом.

Теги:
#ФК Шахтар #Равіль Сафіуллін #Рінат Ахметов #УПЛ #Ахать Брагін
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