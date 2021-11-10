Игрок "Динамо" рассказал о дедовщине в киевском клубе

За девять лет в киевском клубе бывало всякое.

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет в интервью официальному сайту клуба вспомнил случаи дедовщины в команде.

"Бывало, мы уходили из комнаты, а там лежали печеньки. Они их себе в карманчик положили и пошли. Кто? Бывало, 99-й год, тот же Булеца. Он же из Закарпатья — мой земляк. Бывало, в магазин меня посылал или Mcdonaldʼs.

Приходилось ехать, у меня просто выбора не было (смеется). Мы тебе даем денежку, съезди что-то нам купи и себе. Вот это был стимул для нас и справедливо", — вспомнил истории Нещерет.

На данный момент киевское "Динамо" вместе с "Шахтером" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Оба клуба после 14 туров имеют по 35 очков.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение бывшего пресс-атташе донецкого "Шахтера" Вячеслава Шарафудинова, который негативно высказался о нынешнем составе киевского клуба. В прошлом туре "Динамо" впервые за последний год проиграло в чемпионате Украины. На своем поле команда Мирчи Луческу уступила полтавской "Ворскле" со счетом 1:2. Позже разгорелся расистский скандал с участием Николая Шапаренко и Ранжела.