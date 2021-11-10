Укр

Игрок "Динамо" рассказал о дедовщине в киевском клубе

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Голкипер находится в клубе с 2012 года. Новость обновлена 10 ноября 2021, 15:29
Голкипер находится в клубе с 2012 года.

За девять лет в киевском клубе бывало всякое.

Вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет в интервью официальному сайту клуба вспомнил случаи дедовщины в команде.

"Бывало, мы уходили из комнаты, а там лежали печеньки. Они их себе в карманчик положили и пошли. Кто? Бывало, 99-й год, тот же Булеца. Он же из Закарпатья — мой земляк. Бывало, в магазин меня посылал или Mcdonaldʼs.

Приходилось ехать, у меня просто выбора не было (смеется). Мы тебе даем денежку, съезди что-то нам купи и себе. Вот это был стимул для нас и справедливо", — вспомнил истории Нещерет.

На данный момент киевское "Динамо" вместе с "Шахтером" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Оба клуба после 14 туров имеют по 35 очков.

Ранее "Телеграф" публиковал мнение бывшего пресс-атташе донецкого "Шахтера" Вячеслава Шарафудинова, который негативно высказался о нынешнем составе киевского клуба. В прошлом туре "Динамо" впервые за последний год проиграло в чемпионате Украины. На своем поле команда Мирчи Луческу уступила полтавской "Ворскле" со счетом 1:2. Позже разгорелся расистский скандал с участием Николая Шапаренко и Ранжела.

Теги:
#ФК Динамо (Киев) #УПЛ #Руслан Нещерет
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