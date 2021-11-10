Гравець "Динамо" розповів про дідівщину у київському клубі

За дев’ять років у київському клубі бувало всяке.

Воротар київського "Динамо" Руслан Нещерет в інтерв’ю офіційному сайту клубу згадав випадки дідівщини у команді.

"Бувало, ми йшли з кімнати, а там лежали печінки. Вони їх собі в кишеню поклали і пішли. Хто? Бувало, 99-й рік, той же Булець. Він же із Закарпаття — мій земляк. Mcdonald’s.

Доводилося їхати, у мене просто вибору не було ( сміється ). Ми тобі даємо гроші, з’їзд щось нам купи і собі. Ось це був стимул для нас і справедливо", — згадав історії Нещерет.

На даний момент київське "Динамо" разом із "Шахтарем" лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Обидва клуби після 14 турів мають по 35 очок.

Раніше "Телеграф" публікував думку колишнього прес-аташе донецького "Шахтаря" В’ячеслава Шарафудінова, який негативно висловився про нинішній склад київського клубу. Минулого туру "Динамо" вперше за останній рік програло у чемпіонаті України. На своєму полі команда Мірчі Луческу поступилася полтавській "Ворсклі" з рахунком 1:2. Пізніше спалахнув расистський скандал за участю Миколи Шапаренка та Ранжела.