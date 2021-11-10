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Футбольний коментатор: "Що таке "Динамо" за складом? Г***о"

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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"Динамо" минулого сезону виграло всі трофеї на внутрішній арені Новина оновлена 10 листопада 2021, 08:29
"Динамо" минулого сезону виграло всі трофеї на внутрішній арені

Шарафудінов жорстко пройшовся по київському клубу.

Колишній прес-аташе "Шахтаря" та коментатор спортивних подій на телеканалах "Україна" та "Футбол" В’ячеслав Шарафудінов в інтерв’ю FanDay висловився про головного суперника донецького клубу — київське "Динамо", а також оцінив прихід Мірчі Луческу до київського клубу.

- Як ви оцінюєте роботу Луческу в "Динамо"?

- Ось що таке за складом "Динамо"? Г***о. А він зліпив з нього цукерку.

- У вас, як у вболівальника "Шахтаря", був шок, що Луческу очолив "Динамо"?

- Не було. Я б на його місці вчинив би так само. Палкін вирішив, що Луческу йому заважає, Ахметов відійшов убік. Я розумію Мірчу.

Румунський спеціаліст очолив київський клуб влітку минулого року. У дебютному сезоні "Динамо" під керівництвом Луческу стало чемпіоном України, виграло Кубок та Суперкубок країни.

Цього сезону чемпіонату України "Динамо" ділить перше місце з "Шахтарем", після 14 турів у команд по 35 очок. З 2004 до 2016 року Луческу очолював донецький клуб, з яким вісім разів ставав чемпіоном України, шість разів брав національний кубок, а у 2009 році виграв Кубок УЄФА.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зараз ситуація в Донецьку зі стадіоном "Донбас-Арена". Також Шарафудінов згадав, як уперше познайомився із президентом київського "Динамо" Ігорем Суркісом.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Мірча Луческу #УПЛ
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