Деревянченко вновь начинает погоню за титулом: названы соперник и дата боя

Украинский боксер идет к своей мечте.

Сергей Деревянченко (13-3, 10 KO), известный украинский боксер-средневес (до 72,574 кг), вернется на ринг в рамках большого вечера бокса в Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает badlefthook.

По информации источника, Сергею доверили разогревать публику перед боем легковесов Джервонта Дэвис — Исаак Круз. Шоу бокса в городе ангелов запланировано на 5 декабря. Украинец изначально должен был провести поединок против мексиканца Хайме Мунгуйи, однако тот отказался и теперь "Технику" придется сразиться с Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО) из Доминиканской Республики.

Напомним, Деревянченко три раза пытался стать чемпионом мира, однако трижды проигрывал, при этом украинец давал именитым соперникам конкурентные бои. Сергей дрался за титул с Джермаллом Чарло, Геннадием Головкиным и Дэниелем Джейкобсом. Упорству украинца можно только позавидовать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский боксер Юрий Захареев выиграл чемпионат мира по боксу в весовой категории до 71 кг, победив в финале россиянина Вадима Мусаева.

Напомним, недавно в Чечне состоялся вечер бокса, на котором странную победу "нокаутом" одержал сын Кадырова.