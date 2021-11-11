Дерев’янченко знову починає гонитву за титулом: названі суперник і дата бою

Український боксер іде до своєї мрії.

Сергій Дерев’янченко (13-3, 10 KO), відомий український боксер-середньоваговик (до 72,574 кг), повернеться на ринг у рамках великого вечора боксу в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє badlefthook.

За інформацією джерела, Сергію довірили розігрівати публіку перед боєм легковаговиків Джервонта Девіс — Ісаак Круз. Шоу боксу у місті ангелів заплановано на 5 грудня. Українець спочатку мав провести поєдинок проти мексиканця Хайме Мунгуї, проте той відмовився і тепер "Техніку" доведеться битися з Карлосом Адамесом (20-1, 16 КО) з Домініканської Республіки.

Нагадаємо, Дерев’янченко тричі намагався стати чемпіоном світу, проте тричі програвав, при цьому українець давав іменитим суперникам конкурентні бої. Сергій бився за титул із Джермаллом Чарло, Геннадієм Головкіним та Деніелем Джейкобсом. Завзятістю українця можна лише позаздрити.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український боксер Юрій Захарєєв виграв чемпіонат світу з боксу у ваговій категорії до 71 кг, перемігши у фіналі росіянина Вадима Мусаєва.

Нагадаємо, нещодавно у Чечні відбувся вечір боксу, на якому дивну перемогу "нокаутом" здобув син Кадирова.