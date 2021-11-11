Укр

Степаненко сравнял счет в матче сборных Украины и Болгарии (видео)

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Степаненко удался хороший дальний удар Новость обновлена 11 ноября 2021, 21:19
Степаненко удался хороший дальний удар

Счет стал 1:1.

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко сравнял счет в товарищеском матче против сборной Болгарии — 1:1. Случилось это на 76-й минуте. Футболисту удался хороший дальний удар с 27 метров, и мяч лег аккуратно в левый нижний угол.

До этого после серии ошибок болгарская команда вышла вперед в конце первого тайма. Защитники с вратарем Бущаном не разобрались, кто же будет играть мяч, и Радослав Кирилов в сумел пробить мимо голкипера.

Напомним, перед матчем в Одессе на стадионе "Черноморец", где проходит игра, вспыхнул пожар.

Добавим, что следующая игра станет для "Желто-синих" определяющей, ведь на кону будет стоять шанс продолжить борьбу за выход на чемпионат мира-2022. В следующий вторник, 16 ноября, наша команду в гостях сыграет против Боснии и Герцеговины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что центральный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко попал под критику из-за нелепой отмазки после первого матча с Боснией и Герцеговиной во Львове (1:1).

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Тарас Степаненко
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