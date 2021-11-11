Укр

Петраков пожаловался на игроков сборной Украины после матча с Болгарией

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
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Петраков остался недоволен реализацией команды Новость обновлена 11 ноября 2021, 21:55
Петраков остался недоволен реализацией команды

Впереди — Босния.

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после ничьи в товарищеском матче против Болгарии (1:1) прокомментировал ход игры.

"Мне очень понравился сегодняшний матч, я доволен действиями своих футболистов. У меня в карьере не было таких матчей, когда команда наносит 36 ударов по воротам, это очень много. Почему так мало забили? Я же опытный человек, прямо вам скажу, не буду говорить и рассуждать категориями повезло или не повезло. Это чисто такой уровень футболистов, раз они не могут забивать.

Ярмоленко и Зинченко мало играли в клубах, поэтому было принято решение дать им сыграть весь матч, я доволен, как Саша сыграл на позиции левого защитника. Я и тренерский штаб знаем, как можно его использовать в данной встрече. Что могу сказать о дебюте вратаря Ризныка? Он заслужил свой шанс, после игры я его поздравил с первым выходом в майке сборной", — сказал Петраков в комментарии после игры.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Чемпионат мира #Александр Петраков
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