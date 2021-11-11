Петраков поскаржився на гравців збірної України після матчу з Болгарією

Попереду Боснія.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков після нічиї у товариському матчі проти Болгарії (1:1) прокоментував перебіг гри.

"Мені дуже сподобався сьогоднішній матч, я задоволений діями своїх футболістів. У мене в кар’єрі не було таких матчів, коли команда завдає 36 ударів по воротах, це дуже багато. Чому так мало забили? Я ж досвідчена людина, прямо вам скажу, не буду говорити та міркувати категоріями пощастило чи не пощастило – це чисто такий рівень футболістів, якщо вони не можуть забивати.

Ярмоленко та Зінченко мало грали в клубах, тому було ухвалено рішення дати їм зіграти весь матч, я задоволений, як Саша зіграв на позиції лівого захисника. Я і тренерський штаб знаємо, як його можна використовувати в даній зустрічі. Що можу сказати про дебют воротаря Різника? Він заслужив свій шанс, після гри я його привітав із першим виходом у майці збірної", — сказав Петраков у коментарі після гри.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.