Игрок "Динамо" стал героем дня в отборе на ЧМ: забил ударом через себя, а потом добил соперника (видео)
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Родригеша в четверг было не остановить
В четверг в Европе были сыграны очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу, который в 2022 году состоится в Катаре.
Сборная Лихтенштейна уже потеряла все шансы на выход на континентальный форум, как и их соперники из Азербайджана. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, соперники показали красивый и яркий футбол. Матч завершился победой Лихтенштейна со счетом 3:1.
Весомый вклад в успех сделал полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригеш, который забил два мяча. Сначала он поразил чужие ворота шикарным ударом через себя, а затем обыграл почти всю оборону соперника и забил в ближний угол.
На данный момент игрок находится в аренде во французском "Труа".
Национальная сборная Украины в четверг провела контрольный матч против Болгарии, который завершился вничью со счетом 1:1.
"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.
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