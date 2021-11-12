Игрок "Динамо" стал героем дня в отборе на ЧМ: забил ударом через себя, а потом добил соперника (видео)

Родригеша в четверг было не остановить

В четверг в Европе были сыграны очередные матчи отбора на чемпионат мира по футболу, который в 2022 году состоится в Катаре.

Сборная Лихтенштейна уже потеряла все шансы на выход на континентальный форум, как и их соперники из Азербайджана. Несмотря на отсутствие турнирной мотивации, соперники показали красивый и яркий футбол. Матч завершился победой Лихтенштейна со счетом 3:1.

Весомый вклад в успех сделал полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригеш, который забил два мяча. Сначала он поразил чужие ворота шикарным ударом через себя, а затем обыграл почти всю оборону соперника и забил в ближний угол.

На данный момент игрок находится в аренде во французском "Труа".

Национальная сборная Украины в четверг провела контрольный матч против Болгарии, который завершился вничью со счетом 1:1.

"Телеграф" напоминает, что в ближайший вторник, 16 ноября, сборная Украины проведет ключевой матч отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против команды Боснии и Герцеговины. Перед этой игрой у нашей команды не самые лучшие шансы на положительный исход квалификации.