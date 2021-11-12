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Гравець "Динамо" став героєм дня у відборі на ЧС: забив ударом через себе, а потім добив суперника (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Наразі Родрігеш виступає у Франції за "Труа" Новина оновлена 12 листопада 2021, 10:54
Наразі Родрігеш виступає у Франції за "Труа"

Родрігеша у четвер було не зупинити

У четвер у Європі було зіграно чергові матчі відбору на чемпіонат світу з футболу, який у 2022 році відбудеться в Катарі.

Збірна Ліхтенштейну вже втратила всі шанси на вихід на континентальний форум, як і їхні суперники з Азербайджану. Незважаючи на відсутність турнірної мотивації, суперники показали гарний та яскравий футбол. Матч завершився перемогою Ліхтенштейну з рахунком 3:1.

Вагомий внесок у успіх зробив півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігеш, який забив два м’ячі. Спочатку він вразив чужі ворота шикарним ударом через себе, а потім обіграв майже всю оборону суперника та забив у ближній кут.

Національна збірна України у четвер провела контрольний матч проти Болгарії, який завершився внічию з рахунком 1:1.

"Телеграф" нагадує, що найближчого вівторка, 16 листопада, збірна України проведе ключовий матч відбору на чемпіонат світу з футболу-2022 проти команди Боснії та Герцеговини. Перед цією грою у нашої команди не найкращі шанси на позитивний результат кваліфікації.

Теги:
#Футбол #Чемпіонат світу з футболу #Жерсон Родрігес
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