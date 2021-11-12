Легенда "Милана" назвал Шевченко занозой в заднице

Амброзини вспомнил, как нелегко приходилось с Шевченко на футбольном поле.

Бывший полузащитник "Милана" Массимо Амброзини в интервью La Gazzetta dello Sport вспомнил, каким футболистом был нынешний главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко.

"Андрей — большая заноза в заднице, если вспоминать, как с них приходилось играть на одном поле. Только отдашь плохой пас, он тебе сразу все выскажет. Но мы, менее техничные игроки, понимали, что он прав. Шевченко очень внимателен к деталям, и это наверняка поможет ему в тренерской карьере.

Мне кажется, "Дженоа" — это отличный вариант для начала заграничной карьеры для Шевченко. Он явно добьется успехов. Впереди у него большой путь, а рядом с опытными помощниками пройти его будет удобно. Он поможет "Дженоа" решить свои задачи", — считает Амброзини.

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Как ранее сообщал "Телеграф", Андрей Шевченко мог возглавить сильную европейскую сборную, однако в переговорном процессе не срослось.