Легенда "Мілана" назвав Шевченка скалкою в дупі

Амброзіні згадав, як нелегко доводилося з Шевченком на футбольному полі.

Колишній півзахисник "Мілана" Массімо Амброзіні в інтерв’ю La Gazzetta dello Sport згадав, яким футболістом був нинішній головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко.

"Андрій — велика скалка в дупі, якщо згадувати, як з них доводилося грати на одному полі. Тільки віддаси поганий пас, він тобі відразу все висловить. Але ми, менш технічні гравці, розуміли, що він має рацію. Шевченко дуже уважний до деталей, і це, напевно, допоможе йому у тренерській кар’єрі.

Мені здається, "Дженоа" — це чудовий варіант для початку закордонної кар’єри для Шевченка. Він явно досягне успіхів. Попереду у нього великий шлях, а поряд із досвідченими помічниками пройти його буде зручно. Він допоможе "Дженоа" вирішити свої завдання", — вважає Амброзіні.

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Як раніше повідомляв "Телеграф", Андрій Шевченко міг очолити сильну європейську збірну, проте у переговорному процесі не зрослося.