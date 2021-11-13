Укр

Российского спортсмена раскритиковали за совместное фото с украинским олимпийским чемпионом Абраменко

Автор
Владимир Лавский Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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Абраменко и Буров после Олимпиады Новость обновлена 13 ноября 2021, 14:17
Абраменко и Буров после Олимпиады

В России Буров поймал волну критики.

Фристайлист из России Илья Буров рассказал о критике после совместного фото с украинцем Александром Абраменко на церемонии награждения Олимпиады-2018 в Пхенчхане. Абраменко тогда стал победителем дисциплины и олимпийским чемпионом, а Буров показал третий результат.

Буров признался, что не читал последнее интервью Абраменко украинской прессе, где спортсмен, в частности, заявил, что спорт — вне политики.

"Если помните, были фотографии, где Александр накрыл меня украинским флагом – он тогда выиграл, а я завоевал бронзу. Меня тогда обвиняли в том, что я поддерживаю Украину, мол, сам без флага, а украинским не постеснялся накрыться. Для нас спорт однозначно вне политики. Нас не интересует, что устраивают дебиленыши от политики. Мы славяне, друзья. Нам делить нечего", — заявил Буров в интервью "Чемпионату".

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Ранее "Телеграф" сообщал, почему Абраменко в свое время отказался взять российское гражданство.

Теги:
#Фристайл #Зимние Олимпийские игры 2022 #Александр Абраменко
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