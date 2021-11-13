Російського спортсмена розкритикували за спільне фото з українським олімпійським чемпіоном Абраменком

У Росії Буров упіймав хвилю критики.

Фристайліст із Росії Ілля Буров розповів про критику після спільного фото з українцем Олександром Абраменком на церемонії нагородження Олімпіади-2018 у Пхенчхані. Абраменко тоді став переможцем дисципліни та олімпійським чемпіоном, а Буров показав третій результат.

Буров зізнався, що не читав останнє інтерв’ю Абраменка українській пресі, де спортсмен зокрема заявив, що спорт — поза політикою.

"Якщо пам’ятаєте, були фотографії, де Олександр накрив мене українським прапором – він тоді виграв, а я завоював бронзу. Мене тоді звинувачували в тому, що я підтримую Україну, мовляв, сам без прапора, а українцям не посоромився накритись. Для нас спорт однозначно поза політикою. Нас не цікавить, що влаштовують дебіленці від політики. Ми слов’яни, друзі. Нам ділити нічого", — заявив Буров в інтерв’ю "Чемпіонату".

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Раніше "Телеграф" повідомляв, чому Абраменко свого часу відмовився взяти російське громадянство.