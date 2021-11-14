Украинские футболисты недосчитаются солидных призовых, если не попадут на ЧМ-2022

Размер призовых впечатляет.

Каждая из 32 команд-счастливчиков получит от Международной федерации футбола (ФИФА) солидную сумму призовых.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Сообщается, что за выход в финальную часть турнира и участие в групповом этапе принесет каждой сборной по 10 млн долларов. Кроме того, каждая из команд получит от ФИФА еще по 2 млн долларов на подготовку к турниру. Таким образом, общая сумма призовых за участие в Мундиале принесет каждой из национальных команд по 12 млн долларов.

Добавим, что попадание в 1/8 финала гарантирует команде еще 12 млн призовых, а в четвертьфинал — еще 18 млн долларов.

На прошлом чемпионате мира в РФ участник финального турнира получал 1,5 млн долларов на подготовку и 8 млн за участие в групповой стадии.

Добавим, что сборная Украины находиться в шаге от вылета с квалификационного турнира ЧМ-2022. Нашей команде обязательно нужно выигрывать в гостях у Боснии и Герцеговины 16 ноября и надеяться на положительный исход в противостоянии Финляндии и Франции.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Петраков не будет вызывать в сборную украинских футболистов из чемпионата России.