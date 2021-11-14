Українські футболісти недорахуються солідних призових, якщо не потраплять на ЧС-2022

Розмір призових вражає.

Кожна із 32 команд-щасливчиків отримає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) солідну суму призових.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що за вихід у фінальну частину турніру та участь у груповому етапі принесе кожній збірній по 10 млн доларів. Крім того, кожна з команд отримає від ФІФА ще по 2 млн доларів на підготовку до турніру. Таким чином, загальна сума призових за участь у Мундіалі принесе кожній із національних команд по 12 млн доларів.

Додамо, що потрапляння до 1/8 фіналу гарантує команді ще 12 млн призових, а до чвертьфіналу — ще 18 млн доларів.

На минулому чемпіонату світу у РФ учасник фінального турніру отримував 1,5 млн доларів на підготовку та 8 млн за участь у груповій стадії.

Додамо, що збірна України перебуває за крок від вильоту з кваліфікаційного турніру ЧС-2022. Нашій команді обов’язково потрібно вигравати у гостях у Боснії та Герцеговини 16 листопада та сподіватися на позитивний результат у протистоянні Фінляндії та Франції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Петраков не викликатиме до збірної українських футболістів з чемпіонату Росії.