Рус

Українські футболісти недорахуються солідних призових, якщо не потраплять на ЧС-2022

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
107
Збірна України Новина оновлена 14 листопада 2021, 13:37
Збірна України

Розмір призових вражає.

Кожна із 32 команд-щасливчиків отримає від Міжнародної федерації футболу (ФІФА) солідну суму призових.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Повідомляється, що за вихід у фінальну частину турніру та участь у груповому етапі принесе кожній збірній по 10 млн доларів. Крім того, кожна з команд отримає від ФІФА ще по 2 млн доларів на підготовку до турніру. Таким чином, загальна сума призових за участь у Мундіалі принесе кожній із національних команд по 12 млн доларів.

Додамо, що потрапляння до 1/8 фіналу гарантує команді ще 12 млн призових, а до чвертьфіналу — ще 18 млн доларів.

На минулому чемпіонату світу у РФ учасник фінального турніру отримував 1,5 млн доларів на підготовку та 8 млн за участь у груповій стадії.

Додамо, що збірна України перебуває за крок від вильоту з кваліфікаційного турніру ЧС-2022. Нашій команді обов’язково потрібно вигравати у гостях у Боснії та Герцеговини 16 листопада та сподіватися на позитивний результат у протистоянні Фінляндії та Франції.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Петраков не викликатиме до збірної українських футболістів з чемпіонату Росії.

Теги:
#Футбол #Збірна України #ЧС-2022
Ігор Кондратюк
Інтерв'ю
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Ігор Кондратюк
Наш "мудрий народ" спершу обирає Зеленського, а потім не хоче вакцинуватися, – Ігор Кондратюк
Дата публікації
Категорія
Цінники на продукти зміняться вже у листопаді
В Україні подорожчають яйця та картопля: коли і на скільки
Дата публікації
Категорія
Андрій Римарук розповів про свій досвід перебування поблизу Станиці Луганської
Найважча ділянка фронту: розвідник розкрив деталі загибелі десантників на Донбасі
Дата публікації
Категорія
Рівень госпіталізацій через ковід в Україні знову виріс
Вмирають менше, але госпіталізують частіше: свіжа статистика COVID-19 на 14 листопада
Дата публікації
Категорія
Позначку внесуть до 12 графи документа
У правах водія з’являться нові позначки: що означає код "78"