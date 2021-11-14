Украинский футболист забил красивый гол во время международной паузы (видео)

Во Второй лиге Украины был забит шикарный гол.

Во время международной паузы, в рамках которой сборная Украины успела провести товарищеский поединок с Болгарией в Одессе (1:1), в низших лигах Украины во всю идет нешуточная борьба. В матче Второй лиги "Нива" — "Чайка" был забит феноменальный гол дальним ударом.

В поединке 18-го тура Второй лиги (третий по силе футбольный дивизион в Украине, — прим. ред.) винницкая "Нива" обыграла "Чайку", а победный гол в этой встрече красивым дальним ударом забил украинский полузащитник хозяев Виктор Георгиев. Хавбек мощным ударом в касание из-за пределов штрафной попал прямо в "девятку" ворот гостей, мяч при этом задел перекладину, что добавило эффектности взятию ворот.

Видео гола Георгиева — в обзоре матча "Нива" — "Чайка":

Добавим, что этот успех вывел "Ниву" (24 очка) на 7-е место в турнирной таблице дивизиона А Второй лиги, "Чайка" (14 очков) — 12-я.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский форвард Роман Зозуля забил первый гол в своей новой команде. Сейчас нападающий выступает в испанской Сегунде за "Фуэнлабраду".