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Украинский футболист забил красивый гол во время международной паузы (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Нива" - "Чайка" Новость обновлена 14 ноября 2021, 16:48
"Нива" - "Чайка"

Во Второй лиге Украины был забит шикарный гол.

Во время международной паузы, в рамках которой сборная Украины успела провести товарищеский поединок с Болгарией в Одессе (1:1), в низших лигах Украины во всю идет нешуточная борьба. В матче Второй лиги "Нива" — "Чайка" был забит феноменальный гол дальним ударом.

В поединке 18-го тура Второй лиги (третий по силе футбольный дивизион в Украине, — прим. ред.) винницкая "Нива" обыграла "Чайку", а победный гол в этой встрече красивым дальним ударом забил украинский полузащитник хозяев Виктор Георгиев. Хавбек мощным ударом в касание из-за пределов штрафной попал прямо в "девятку" ворот гостей, мяч при этом задел перекладину, что добавило эффектности взятию ворот.

Видео гола Георгиева — в обзоре матча "Нива" — "Чайка":

Добавим, что этот успех вывел "Ниву" (24 очка) на 7-е место в турнирной таблице дивизиона А Второй лиги, "Чайка" (14 очков) — 12-я. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский форвард Роман Зозуля забил первый гол в своей новой команде. Сейчас нападающий выступает в испанской Сегунде за "Фуэнлабраду".

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#Футбол #Вторая лига
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