Український футболіст забив гарний гол під час міжнародної паузи (відео)

У Другій лізі України був забитий шикарний гол.

Під час міжнародної паузи, в рамках якої збірна України встигла провести товариський поєдинок з Болгарією в Одесі (1:1), у нижчих лігах України іде неабияка боротьба. У матчі Другої ліги "Нива" — "Чайка" був забитий феноменальний гол дальнім ударом.

У поєдинку 18-го туру Другої ліги (третій за силою футбольний дивізіон в Україні, — прим. ред.) вінницька "Нива" обіграла "Чайку", а переможний гол у цій зустрічі красивим дальнім ударом забив український півзахисник господарів Віктор Георгієв. Хавбек потужним ударом у дотик з-за меж штрафного поцілив прямо в "дев’ятку" воріт гостей, м’яч при цьому зачепив поперечину, що додало ефектності взяттю воріт.

Відео гола Георгієва — в огляді матчу "Нива" — "Чайка":

Додамо, що цей успіх вивів "Ниву" (24 очки) на 7-е місце у турнірній таблиці дивізіону А Другої ліги, "Чайка" (14 очок) — 12-а.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український форвард Роман Зозуля забив перший гол у своїй новій команді. Наразі нападник виступає в іспанській Сегунді за "Фуенлабраду".