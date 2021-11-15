"Режимы, которые действуют бесчеловечно": Россию и Беларусь предложили убрать из мирового спорта
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В Польше призывают к решительным мерам.
На фоне миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши польский вице-премьер, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский заявил, что "бесчеловечные режимы России и Беларуси" необходимо давить политически и экономически, в частности чиновник предложил отстранить эти страны от международного спорта.
Об этом Глиньский рассказал в интервью polskatimes.
В Польше считают, что сложившаяся ситуация на границе является виной Беларуси и России, при этом Глиньский отметил, что РФ и РБ необходимо исключить из международного спорта.
"Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран (России и Беларуси) из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований. Это режимы, которые действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления", — заявил Глиньский.
Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский комментатор искренне обрадовался автоголу россиян в матче отбора на чемпионат мира-2022.
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