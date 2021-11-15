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"Нелюдські режими": Росію та Білорусь запропонували прибрати зі світового спорту

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Пйотр Глинський Новина оновлена 15 листопада 2021, 14:39
Пйотр Глинський

У Польщі закликають до рішучих заходів.

На тлі міграційної кризи на кордоні Білорусі та Польщі польський віцепремʼєр, міністр культури та національної спадщини Пйотр Глинський заявив, що на "нелюдські режими Росії та Білорусі" необхідно тиснути політично та економічно, зокрема чиновник запропонував відсторонити ці країни від міжнародного спорту.

Про це Глинський розповів в інтерв’ю Polskatimes.

У Польщі вважають, що ситуація, що склалася на кордоні, є провиною Білорусі та Росії, при цьому Глинський зазначив, що РФ і РБ необхідно виключити з міжнародного спорту.

"Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн (Росії та Білорусі) з багатьох міжнародних організацій, у тому числі з важливих для них спортивних змагань. Це режими, які діють нелюдяно і не беруть до уваги нічого, крім реального економічного або політичного тиску", — заявив Глинський.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що український коментатор щиро зрадів автоголу росіян у матчі відбору на чемпіонат світу-2022.

Теги:
#Польща #Росія #Білорусь
Ситуація на польсько-білоруському кордоні
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