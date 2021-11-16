Тренер сборной России Карпин после позорного поражения от Хорватии: "С Украиной было намного больнее" (видео)

Тогда был тот самый фейл Филимонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после болезненного поражения от Хорватии (0:1) в отборе на чемпионат мира по футболу в интервью Sport24 вспомнил, как российская команда в 1999 году сыграла вничью 1:1 с Украиной и не пробилась на Евро-2000.

В игре с хорватами россияне отбивались на протяжении всего матча и проиграли после автогола Федора Кудряшова за 10 минут до конца встречи. Из-за этого поражения сборная России не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, и теперь ей предстоит сыграть раунд плей-офф.

"С Украиной в 1999 году было больнее. Мы создавали моменты, повели в счете, а потом сами себя убили. Здесь, скорее, несчастный случай. А там реально сами себе забили, играя в хороший футбол. Во вчерашнем матче не было игры - это расстраивает больше всего", — заявил Карпин.

В 1999 году сборная России потеряла победу после чудовищной ошибки Александра Филимонова. Андрей Шевченко со штрафного выполнил подачу, а голкипер ошибся на выход и забросил мяч в сетку своих ворот.

Как ранее сообщал "Телеграф", реакция украинского комментатора на автогол сборной России в игре с Хорватией вызвала резонанс в российских СМИ.