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Тренер збірної Росії Карпін після ганебної поразки від Хорватії: "З Україною було набагато болючіше" (відео)

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Володимир Лавський Володимир Лавський
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Карпін за словом у кишеню ніколи не полізе Новина оновлена 16 листопада 2021, 08:49
Карпін за словом у кишеню ніколи не полізе

Тоді був цей фейл Філімонова.

Головний тренер збірної Росії Валерій Карпін після болючої поразки від Хорватії (0:1) у відборі на чемпіонат світу з футболу в інтерв’ю Sport24 згадав, як російська команда 1999 року зіграла внічию 1:1 з Україною і не пробилася на Євро-2000.

У грі з хорватами росіяни відбивалися протягом усього матчу та програли після автоголу Федора Кудряшова за 10 хвилин до кінця зустрічі. Через цю поразку збірна Росії не змогла прямо вийти на ЧС-2022, і тепер їй належить зіграти раунд плей-офф.

"З Україною у 1999 році було болючіше. Ми створювали моменти, повели у рахунку, а потім самі себе вбили. Тут, швидше, нещасний випадок. А там реально самі собі забили, граючи у хороший футбол. У вчорашньому матчі не було гри – це засмучує найбільше", — заявив Карпін.

1999 року збірна Росії втратила перемогу після жахливої помилки Олександра Філімонова. Андрій Шевченко зі штрафного виконав подачу, а голкіпер помилився на вихід та закинув м’яч у сітку своїх воріт.

Як раніше повідомляв "Телеграф", реакція українського коментатора на автогол збірної Росії у грі з Хорватією викликала резонанс у російських ЗМІ.

Теги:
#Футбол #Збірна України #Збірна Росії #Валерій Карпін #Відбір на ЧС-2022
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