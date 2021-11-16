Украинский вратарь "Реала" может переехать в Барселону

Кажется, пришло время уходить

Вратарь "Реала" Андрей Лунин, который недоволен своим положением в мадридском клубе, может изменить прописку уже в зимнее трансферное окно.

Как сообщает портал Marca, на украинского голкипера сейчас есть три претендента. Речь идет об испанских клубах "Гранаде" и каталонском "Эспаньоле", а также французском "Лилле". На данный момент контактировали с мадридцами лишь французы по поводу аренды зимой.

В нынешнем сезоне Лунин пока на поле не появлялся. Украинский вратарь переехал в Мадрид в "Зари" в летнее трансферное окно в 2018 году. Стать основным голкипером Лунин так и не смог, и за три года неоднократно оправлялся в аренду. Речь идет о временном выступлении в "Вальядолиде", "Овьедо" и "Леганесе".

22-летний Лунин — чемпион мира вместе со сборной Украины в возрасте до 20 лет.

Как ранее сообщал "Телеграф", во вторник сборная Украины по футболу проведет важнейший матч отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцоговины. Капитан сборной вспомнил строки из стихотворения Тараса Шевченко накануне встречи. Сам матч начнется в 21.45.