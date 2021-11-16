Рус

Український воротар "Реала" може переїхати до Барселони

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
Дата публікації
Читать на русском
Автор
84
Лунін не отримує ігрової практики у клубі Новина оновлена 16 листопада 2021, 21:21
Лунін не отримує ігрової практики у клубі

Здається, настав час йти

Воротар "Реала" Андрій Лунін, який незадоволений своїм становищем у мадридському клубі, може змінити прописку вже у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє портал Marca, на українського голкіпера зараз є три претенденти. Йдеться про іспанські клуби "Гранада" і каталонський "Еспаньол", а також французький "Лілль". На даний момент контактували з мадридцями лише французи щодо оренди взимку.

Нинішнього сезону Лунін поки що на полі не з’являвся. Український воротар переїхав до Мадрида у "Зорі" у літнє трансферне вікно у 2018 році. Стати основним голкіпером Лунін так і не зміг, і за три роки неодноразово оговтався в оренду. Йдеться про тимчасовий виступ у "Вальядоліді", "Ов’єдо" та "Леганесі".

22-річний Лунін — чемпіон світу разом із збірною України віком до 20 років.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у вівторок збірна України з футболу проведе найважливіший матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцоговини. Капітан збірної згадав рядки із вірша Тараса Шевченка напередодні зустрічі. Сам матч розпочнеться о 21.45.

Теги:
#ФК Реал #Ла Ліга #ФК Еспаньол #Андрій Лунін
Президент України Володимир Зеленський
Україна
Вовина тисяча: чому ідея Зеленського може спричинити збій у програмі вакцинації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Вовина тисяча: чому ідея Зеленського може спричинити збій у програмі вакцинації
Дата публікації
Категорія
В 2022 році поїздка в метро в Києві досягне 20 грн за квиток
У Києві ціни на проїзд злетять у 2,5 рази: що відомо
Дата публікації
Категорія
Народний депутат Володимир Кабаченко
Мінус один: нардеп від "Батьківщини" раптом передумав вступати до групи Разумкова
Дата публікації
Категорія
Першими свою тисячу зможуть отримати перші мільйони вакцинованих
"Тисячі Зеленського" поки вистачить не на всіх: як і коли її можна буде отримати
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"