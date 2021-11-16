Український воротар "Реала" може переїхати до Барселони

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Воротар "Реала" Андрій Лунін, який незадоволений своїм становищем у мадридському клубі, може змінити прописку вже у зимове трансферне вікно.

Як повідомляє портал Marca, на українського голкіпера зараз є три претенденти. Йдеться про іспанські клуби "Гранада" і каталонський "Еспаньол", а також французький "Лілль". На даний момент контактували з мадридцями лише французи щодо оренди взимку.

Нинішнього сезону Лунін поки що на полі не з’являвся. Український воротар переїхав до Мадрида у "Зорі" у літнє трансферне вікно у 2018 році. Стати основним голкіпером Лунін так і не зміг, і за три роки неодноразово оговтався в оренду. Йдеться про тимчасовий виступ у "Вальядоліді", "Ов’єдо" та "Леганесі".

22-річний Лунін — чемпіон світу разом із збірною України віком до 20 років.

Як раніше повідомляв "Телеграф", у вівторок збірна України з футболу проведе найважливіший матч відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцоговини. Капітан збірної згадав рядки із вірша Тараса Шевченка напередодні зустрічі. Сам матч розпочнеться о 21.45.