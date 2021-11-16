Капітан збірної України згадав рядки Тараса Шевченка перед вирішальною грою з Боснією

Воротар поділився мудрістю знаменитого українця.

Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов перед найважливішою грою відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини рядками з поеми Тараса Шевченка звернувся до вболівальників національної команди, які не вірять в успіх "Жовто-синіх".

Футболіст написав текст звернення на своїй сторінці в Instagram.

Воротар згадав рядки Шевченка із поеми "Варнак". Пятов хотів наголосити, що треба грати до останнього, попри погані розклади у турнірній таблиці.

Додамо, що матч Боснія та Герцеговина – Україна пройде у вівторок 16 листопада у Зениці, початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. На думку букмекерів, "Жовто-сині" є беззаперечними фаворитами у цьому протистоянні.

Зазначимо, збірній України потрібна лише перемога у цьому матчі. Крім того, треба, щоб у паралельній грі фіни втратили очки із французами. Про всі можливі розклади у нашій відбірковій групі читайте у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не взяв на гру з боснійцями двох гравців "Шахтаря".