Рус

Капітан збірної України згадав рядки Тараса Шевченка перед вирішальною грою з Боснією

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
14
Андрій Пятов Новина оновлена 16 листопада 2021, 13:04
Андрій Пятов

Воротар поділився мудрістю знаменитого українця.

Голкіпер "Шахтаря" та збірної України Андрій Пятов перед найважливішою грою відбору на чемпіонат світу-2022 проти Боснії та Герцеговини рядками з поеми Тараса Шевченка звернувся до вболівальників національної команди, які не вірять в успіх "Жовто-синіх".

Футболіст написав текст звернення на своїй сторінці в Instagram.

Воротар згадав рядки Шевченка із поеми "Варнак". Пятов хотів наголосити, що треба грати до останнього, попри погані розклади у турнірній таблиці.

Додамо, що матч Боснія та Герцеговина – Україна пройде у вівторок 16 листопада у Зениці, початок поєдинку – о 21:45 за київським часом. На думку букмекерів, "Жовто-сині" є беззаперечними фаворитами у цьому протистоянні.

Зазначимо, збірній України потрібна лише перемога у цьому матчі. Крім того, треба, щоб у паралельній грі фіни втратили очки із французами. Про всі можливі розклади у нашій відбірковій групі читайте у нас на сайті.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в. о. головного тренера збірної України Олександр Петраков не взяв на гру з боснійцями двох гравців "Шахтаря".

Теги:
#Футбол #Збірна України #Андрій Пятов #Збірна Боснії і Герцеговини
Чи можна заробити на курсі долара
Гроші
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Чи можна заробити на курсі долара
Купувати, продавати чи зачекати? Як заробити на курсі долара наприкінці року
Дата публікації
Категорія
Давній друг президента займається відновленням гуманітарних зв’язків із непідконтрольним Донбасом
Сергій Сивохо: "Я думаю, що Зеленського підставляють"
Дата публікації
Категорія
Сьогодні потрібна перемога за будь-яку ціну
Пан або пропав: чому матч проти Боснії найважливіший для збірної України за останні 5 років
Дата публікації
Категорія
Вид з висоти на лінії кордону
На кордоні Польщі та Білорусі нові зіткнення: відео з повітря та карта
Дата публікації
Категорія
Вагітні на вакцинацію йдуть, але її ще треба добитись
"Вагітним щеплення від COVID не роблять": в Одесі майбутню маму приголомшили міфічним наказом