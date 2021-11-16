Укр

Капитан сборной Украины вспомнил строки Тараса Шевченко перед решающей игрой с Боснией

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрій П’ятов Новость обновлена 16 ноября 2021, 13:04
Андрій П’ятов

Вратарь поделился мудростью знаменитого украинца.

Голкипер "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов перед важнейшей игрой отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины строками из поэмы Тараса Шевченко обратился к болельщикам национальной команды, которые не верят в успех "Желто-синих".

Футболист написал текст обращения на своей страничке в Instagram.

Вратарь вспомнил строки Шевченко из поэмы "Варнак". Пятов хотел подчеркнуть, что надо играть до последнего, несмотря на плохие расклады в турнирной таблице.

Добавим, что матч Босния и Герцеговина — Украина пройдет во вторник 16 ноября в Зенице, начало поединка — в 21:45 по киевскому времени. По мнению букмекеров, "Желто-синие" являются безоговорочными фаворитами в этом противостоянии

Отметим, сборной Украины необходима только победа в этом матче. Кроме того, надо, чтобы в параллельной игре финны потеряли очки с французами. О всех возможных раскладах в нашей отборочной группе читайте у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что и. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков не взял на игру с боснийцами двух игроков "Шахтера".

Теги:
#Футбол #Сборная Украины #Андрей Пятов #Сборная Боснии и Герцеговины
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