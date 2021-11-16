Два игрока "Шахтера" не попали в заявку сборной Украины на матч против Боснии

Стала известна заявка украинцев на матч.

Официальный сайт Украинский ассоциации футбола опубликовал заявку национальной команды на матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины, который состоится во вторник.

В список 23 футболистов на игру не вошли два игрока донецкого "Шахтера" — Виктор Корниенко и Даниил Сикан.

Полна заявка выглядит так:

Вратари: Бущан, Пятов, Ризнык

Защитники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарный, Тымчик, Караваев, Матвиенко

Полузащитники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Зубков, Буяльский, Цыганков, Зинченко, Коваленко

Нападающие: Яремчук, Довбик, Гармаш.

Заключительный матч отбора на ЧМ-2022 Босния и Герцоговина — Украина состоится во вторник, 16 ноября. Начало — в 21.45.

Как ранее сообщал "Телеграф", недавнее поражение боснийцев от финнов (3:1) лишило их теоретических шансов на продолжение борьбы в турнире. Накануне последнего тура у Украины остаются неплохие шансы на попадание в плей-офф квалификации. Однако в данной ситуации не все зависит от игроков украинской команды.