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Два гравці "Шахтаря" не потрапили до заявки збірної України на матч проти Боснії

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Данило Сікан точно не зіграє в останньому матчі відбору Новина оновлена 16 листопада 2021, 10:23
Данило Сікан точно не зіграє в останньому матчі відбору

Стала відома заявка українців на матч.

Офіційний сайт Української асоціації футболу опублікував заявку національної команди на матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини, що відбудеться у вівторок.

До списку 23 футболістів на гру не увійшли два гравці донецького "Шахтаря" — Віктор Корнієнко та Данило Сікан.

Повна заявка виглядає так:

Воротарі: Бущан, П’ятов, Різник

Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарний, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Довбик, Гармаш.

Заключний матч відбору на ЧС-2022 Боснія та Герцоговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада. Початок – о 21.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", нещодавня поразка боснійців від фінів (3:1) позбавила їх теоретичних шансів на продовження боротьби у турнірі. Напередодні останнього туру Україна залишає непогані шанси на потрапляння до плей-офф кваліфікації. Однак у цій ситуації не все залежить від гравців української команди.

Теги:
#Збірна України #ЧС-2022 #Збірна Боснії і Герцеговини #Данило Сікан #Віктор Корнієнко
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