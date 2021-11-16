Два гравці "Шахтаря" не потрапили до заявки збірної України на матч проти Боснії

Стала відома заявка українців на матч.

Офіційний сайт Української асоціації футболу опублікував заявку національної команди на матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини, що відбудеться у вівторок.

До списку 23 футболістів на гру не увійшли два гравці донецького "Шахтаря" — Віктор Корнієнко та Данило Сікан.

Повна заявка виглядає так:

Воротарі: Бущан, П’ятов, Різник

Захисники: Соболь, Качараба, Кривцов, Забарний, Тимчик, Караваєв, Матвієнко

Півзахисники: Сидорчук, Степаненко, Ярмоленко, Малиновський, Шапаренко, Зубков, Буяльський, Циганков, Зінченко, Коваленко

Нападники: Яремчук, Довбик, Гармаш.

Заключний матч відбору на ЧС-2022 Боснія та Герцоговина – Україна відбудеться у вівторок, 16 листопада. Початок – о 21.45.

Як раніше повідомляв "Телеграф", нещодавня поразка боснійців від фінів (3:1) позбавила їх теоретичних шансів на продовження боротьби у турнірі. Напередодні останнього туру Україна залишає непогані шанси на потрапляння до плей-офф кваліфікації. Однак у цій ситуації не все залежить від гравців української команди.