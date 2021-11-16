Пан або пропав: чому матч проти Боснії найважливіший для збірної України за останні 5 років

Для багатьох лідерів це чи не останній шанс зіграти на чемпіонаті світу.

Визнайте собі: чи багато хто після результатів жеребкування відбору на ЧС-2022 думав, що саме сьогодні, 16 листопада 2021 року, збірна України в Зениці має зіграти проти Боснії та Герцоговини лише за право пробитися у плей-офф кваліфікації? Напевно, таких одиниці, очікування були куди райдужнішими.

Із фактами — не посперечаєшься

До поточного відбору жовто-сині підходили на крилах впевненої гри протягом кількох останніх років. Буквально за три роки команда Андрія Шевченка:

без шансів виграла дивізіон В Ліги націй, залишивши позаду чехів та словаків;

першою серед усіх збірних пробилася на Євро-2020;

лише після ковідного скандалу у швейцарському кантоні Люцерн залишила елітну групу Ліги націй, гідно граючи проти Німеччини, Швейцарії та Іспанії.

Окремо, напевно, варто виділити відбіркову кампанію на ЧС-2018, який проходив у Росії. Напередодні вирішального матчу проти Хорватії громадськість буквально розділилася на кілька таборів: одні вимагали навмисне програти, щоб не їхати на турнір до окупанта, інші обов’язково перемагати, а потім демонстративно відмовитися, щоб привернути до себе увагу світової громадськості, а треті виграти і їхати на світова першість, щоб на російській землі показати, наскільки добре ми граємо у футбол. Швидше за все тоді наша збірна виходила і грала на перемогу, вирішуючи проблеми в міру їх надходження. Перемогти не змогла, більше того, поступилася 0:2, але загальне емоційне тло навколо команди було позитивним.

Усе пішло шкереберть із перших турів

Команда Шевченка привчила, що вона може і вміє грати проти топових світових збірних, а проти суперників нижче за клас своє обов’язково візьме.

Саме тому жеребкування на ЧС-2022 багато хто сприйняв позитивно. Так, був очевидний лідер в особі збірної Франції (діючі чемпіони світу, на секунду), а інших конкурентів (казахів, боснійців і фінів) уболівальники ні в що не ставили. Тим паче після паризьких 1:1 у стартовому турі.

Як виявилося, нічийного результату тоді всі раділи надто рано. Збірна України стала рекордсменом відборів, поділивши очки шість разів за одну кампанію. При тому, що ігор команда провела сім, у багатьох випадках упускаючи перемоги на останніх секундах.

Турнірна ситуація у групі України за тур до завершення

Тривожним дзвінком для збірної став чемпіонат Європи та подальше рокіровка імені Андрія Шевченка/Олександра Петракова. Україна, яка привчила всіх до якісного та красивого футболу, на Євро-2020 не провела жодного виразного матчу, лише відрізками показуючи свою гру. На чільне місце в наших реаліях прийнято ставити результат, а чвертьфінал турніру — це все ж таки серйозніше досягнення. Нехай і так, гра забувається, а результат залишається, але порушення цілісності організму все одно простежувалися.

Зіграти за себе, честь країни і заслужених ветеранів

Сьогоднішній матч сміливо можна порівнювати із плей-офф кваліфікації на Євро-2016, коли українцям дісталася міцна, але далеко не топова Словенія. Нагадаємо, до цього українці не вийшли із групи на домашньому чемпіонаті Європи, а на чемпіонат світу до Бразилії звично для себе не поїхали.

Дві гри зі словенцями подарували саме те свято, якого потребував український уболівальник. Країна не так часто поєднується в одне ціле, і саме матчі збірної з футболу нарівні з боями братів Кличків раніше були (і у випадку з футболом залишаються) такими чинниками. 2:0, 1:1 і збірна поїхала на Євро, нехай там і провалилася. Натомість у ті листопадові дні це було круто!

Сьогоднішній матч також важливий для українського вболівальника. На другий план одразу відійдуть клубні уподобання, політичні погляди та навіть ставлення до вакцинування. Ця збірна має зіграти, окрім честі країни, і за своїх ветеранів, для яких це, ймовірно, буде останнім шансом поїхати на чемпіонат світу. Йдеться насамперед про Андрія Ярмоленка та Тараса Степаненка. Третім до цього списку сміливо можна внести і Андрія П’ятова, який хоч і був на ЧС-2006 у Німеччині, але жодної гри там не зіграв. Зараз він у Петракова №1, напевно, саме П’ятов і сьогодні займе місце у воротах.

Не можна виключати, що перемога не подарує нам путівки до плей-офф, є ще матч фінів із французами. Але зробити все можливе від себе хлопці та дівчата Петракова просто зобов’язані. А ми сядемо зручніше біля телевізорів і хворітимемо і віритимемо.

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери прогнозують збірну України впевнену перемогу над Боснією.