Лунін хоче втекти з "Реала"

Український воротар незадоволений своїм статусом в команді.

Воротар "Реала" і претендент в збірну України Андрій Лунін, якому незабаром належить дуель з "Шахтарем" в Лізі чемпіонів, схоже, перестав миритися зі статусом дублера в мадридському суперклубі.

Про це повідомляє fichajes.

За інформацією джерела, 22-річний українець запросить трансфер в наступне міжсезоння. Повідомляється, що Луніним досі цікавляться європейські клуби, хоча його вклад в гру "Реала" фактично нульовий.

Нагадаємо, Лунін перейшов з "Зорі" в "Реал" в 2018 році за 8,50 млн євро. Найбільшим досягненням воротаря стала перемога на чемпіонаті світу U-20 з юнацькою збірною України в 2019 році. Незважаючи на великі аванси, Андрій не зумів пробитися в основу ні при Зінедіні Зідані, ні при Карло Анчелотті.

Відомий блогер Дмитро Поворознюк побував в гостях у Луніна в березні 2020 року:

"Телеграф" нагадує, що Лунін не зміг поки потрапити до складу збірної України при Олександрі Петракові. До слова, наша команда завершила жовтневу міжнародну паузу нічиєї з Боснією і Герцеговиною (1:1). Цей результат поставив "Жовто-синіх" в важке турнірне становище.