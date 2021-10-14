Укр

Лунин хочет сбежать из "Реала"

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Андрей Лунин Новость обновлена 14 октября 2021, 10:45
Андрей Лунин

Украинский вратарь не доволен своим статусом в команде.

Вратарь "Реала" и претендент в сборную Украины Андрей Лунин, которому вскоре предстоит дуэль с "Шахтером" в Лиге чемпионов, похоже, перестал мириться со статусом дублера в мадридском суперклубе.

Об этом сообщает fichajes.

По информации источника, 22-летний украинец запросит трансфер в следующее межсезонье. Сообщается, что Луниным до сих пор интересуются европейские клубы, хотя его вклад в игру "Реала" фактически нулевой.

Напомним, Лунин перешел из "Зари" в "Реал" в 2018 году за 8,50 млн евро. Самым большим достижением вратаря стала победа на чемпионате мира U-20 с юношеской сборной Украины в 2019 году. Несмотря на большие авансы, Андрей не сумел пробиться в основу ни при Зинедине Зидане, ни при Карло Анчелотти.

Известный блогер Дмитрий Поворознюк побывал в гостях у Лунина в марте 2020 года:

"Телеграф" напоминает, что Лунин не сумел пока попасть в состав сборной Украины при Александре Петракове. К слову, наша команда завершила октябрьскую международную паузу ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1). Этот результат поставил "Желто-синих" в тяжелое турнирное положение.

Теги:
#Футбол #ФК Реал #Андрей Лунин
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