Зинченко ярко открыл счет в матче с боснийцами (видео)

Украина уже впереди.

Сборная Украины в эти минуты проводит заключительный матч отбора на ЧМ-2022 против Боснии и Герцоговины.

Встреча началась с позиционных атак украинцев. Команда Петракова приняла решение не тянуть время и сразу бомбить ворота соперника.

Уже на шестой минуте Руслан Малиновский перехватил мяч на чужой половине поля, приблизился к воротам и на силу пробил в левый угол — немного неточно. В похожем стиле повторить попытку соотечественника попытался Александр Зинченко, но вместо левого угла пробил в правый — все равно мимо.

Минуте к 15-й боснийцы начали больше держать мяч и контролировать ситуацию на поле. Немногочисленные атаки хозяев так ничем и не запомнились, были всего лишь приближения к воротам Георгия Бущана.

На 28-й минуте попытался и Андрей Ярмоленко пробить издали, но и его выстрелу не хватило точности. Самый реальный момент упустил Роман Яремчук, который в ближнем бою пробил точно в голкипера соперников Николы Василя.

Но самый реальный момент до перерыва создали боснийцы. После подачи с углового Деннис Хаджикадунич пробил в правый нижний угол, и украинцев от гола спас Георгий Бущан.

На 58-й минуте гол забил Александр Зинченко. После прострела Цыганкова с правого фланга Ярмоленко не сумел пробить на ближней штанге, но мяч отлетел к Зинченко, который в касание добил в пустые ворота.

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