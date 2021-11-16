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Зінченко яскраво відкрив рахунок у матчі з боснійцями (відео)

Автор
Володимир Лавський Володимир Лавський
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Зінченко забив перший м’яч українців у Зениці Новина оновлена 16 листопада 2021, 23:12
Зінченко забив перший м’яч українців у Зениці

Україна вже попереду.

Збірна України у ці хвилини проводить заключний матч відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцоговини.

Зустріч розпочалася з позиційних атак українців. Команда Петракова вирішила не тягнути час і одразу бомбити ворота суперника.

Вже на шостій хвилині Руслан Малиновський перехопив м’яч на чужій половині поля, наблизився до воріт і насилу пробив у лівий кут трохи неточно. У схожому стилі повторити спробу співвітчизника спробував Олександр Зінченко, але замість лівого кута пробив у правий все одно повз.

Хвилин до 15-ї боснійці почали більше тримати м’яч і контролювати ситуацію на полі. Нечисленні атаки господарів так нічим і не запам’яталися, були лише наближення до воріт Георгія Бущана.

На 28-й хвилині спробував і Андрій Ярмоленко пробити здалеку, але його пострілу не вистачило точності. Найреальніший момент упустив Роман Яремчук, який у ближньому бою пробив точно у голкіпера суперників Миколи Василя.

Але найреальніший момент до перерви створили боснійці. Після подачі з кутового Денніс Хаджикадунич пробив у правий нижній кут і українців від гола врятував Георгій Бущан.

На 58-й хвилині гол забив Олександр Зінченко. Після прострілу Циганкова з правого флангу Ярмоленко не зумів пробити на ближній штанзі, але м’яч відлетів до Зінченка, який у дотик добив у порожні ворота.

Раніше "Телеграф" публікував розклади, які вигідні збірній України у своїй грі та у паралельній зустрічі між збірними Фінляндії та Франції.

Теги:
#Збірна України #Збірна Боснії і Герцеговини #Відбір на ЧС-2022
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